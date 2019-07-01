Dolar fiyatları bugün ne kadar? 1 Temmuz dolar son dakika gelişmeleri ve alış satış fiyatı

Döviz kurlarında yaşanan ani değişikler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcısından birikimcisine her kesimden birey, yaşanan değişim ve gelişimleri takip ederek hamlelerini ona göre yapmaya çalışıyorlar. Özellikle son dönem de dengesiz bir grafik çizen doların ne yönde seyredeceğini vatandaşlar ön görmekte zorlanıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak canlı dolar Euro fiyatlarını sizler için hazırladık. İşte 1 Temmuz Haziran dolar ve Euro fiyatları…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Sabah.com.tr olarak her gün olduğu gibi bugün de canlı dolar ve Euro fiyatlarını sizler için hazırladık. İşte 1 Temmuz dolar Euro fiyatları…

DOLAR

Alış: 5,6893

Satış: 5,6886

EURO



Alış: 6,4433

Satış: 6,4478

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