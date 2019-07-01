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maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? emekli Temmuz zamları…

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili yaşanan gelişmelerini vatandaşlar yakın mesafeden toplanıyorlar. Özellikle Temmuz ayında yaşanacak maaş artışları için geri sayım başlarken, zamlı maaşların belli olmasına sadece saatler kaldı. Zam miktarında belirleyici olacak etken ise enflasyon rakamları olacak. İlk 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan emekli zamları ile ilgili detaylar belli oluyor. Peki, emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 1.7.2019 08:52
Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? Son dakika emekli Temmuz zamları…

Türkiye'de milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammı ile ilgili gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Yapılacak zam miktarına artık saatler kala bireyler konuyla ilgili detayları merak ediyorlar. Tabi ki zamlarda en büyük etken enflasyon rakamları olacak. 2019 yılının ilk 6 ayında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacak olan vatandaşlar için neredeyse tüm detaylar belli oldu. Peki, maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? EMEKLİ TEMMUZ ZAMLARI…

Emekli maaşları ile ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmelerini bu başlık altından takip edebilir, enflasyon rakamları doğrultusunda ne kadar zam yapılacağını öğrenebilirsiniz…

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Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? Son dakika emekli Temmuz zamları…
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