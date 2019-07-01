Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? Son dakika emekli Temmuz zamları…

Türkiye'de milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Yapılacak zam miktarına artık saatler kala bireyler konuyla ilgili detayları merak ediyorlar. Tabi ki zamlarda en büyük etken enflasyon rakamları olacak. 2019 yılının ilk 6 ayında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacak olan vatandaşlar için neredeyse tüm detaylar belli oldu. Peki, emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? EMEKLİ TEMMUZ ZAMLARI…

Emekli maaşları ile ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmelerini bu başlık altından takip edebilir, enflasyon rakamları doğrultusunda ne kadar zam yapılacağını öğrenebilirsiniz…