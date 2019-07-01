Esnafa destek paketi talebi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zor dönemlerden geçen esnafımızın en az zararla çıkabilmesi için, bugüne kadar yapılan devlet destekli teşvikler ve ekonomi paketlerindeki gibi esnaf yararına bir paket hazırlanmalı" ifadesini kullandı. Palandöken, yazılı açıklamasında, duyurulan ekonomi paketlerinde uzun süredir esnafla ilgili maddelerin yer almadığını savundu. Palandöken, "Perakende yasasının güncellenmesi, can suyu kredisi, kara liste sorunu nedeniyle etkin bir sicil affı gibi konular başta olmak üzere, esnafımız destek paketine ihtiyaç duyuyor. Zor dönemlerden geçen esnafımızın en az zararla çıkabilmesi için bugüne kadar yapılan devlet destekli teşvikler ve ekonomi paketlerindeki gibi, esnaf yararına bir paket hazırlanmalı" değerlendirmesinde bulundu.