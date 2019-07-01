Eylül’de Basra'ya ticari sefere çıkıyoruz

Türkiye, ihracat başta olmak üzere ticaretin her alanında 500 milyar dolarlık dönüşüme sahne oluyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ağustosta açıklanacak İhracat Eylem Planı kapsamında il bazında çalışma başlattıklarını belirterek, "Ticaret siciline kayıtlı üretici olup ihracat yapmayan firmalarla temasa geçiyoruz. Ürettiklerini nereye satacaklarına yönelik çalışma yapıyoruz" diye konuştu. Pekcan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yılsonunda Irak'a yapacağı ziyarette çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının imzalanacağını açıkladı. Bakan Pekcan, İhracat Eylem Planı, katma değerli ürünlerin yeni pazarlara ulaşması, Ortadoğu ile ticari ilişkilerde AB modeli, yeni sınır kapılarının açılması ve yatırım hamlesi, reform süresinin ticarete yansımalarını SABAH'a değerlendirdi:

ORTADOĞU'YLA TİCARETTE AB MODELİ: Irak yapılandırma sürecine giriyor. İkili ticareti, bölgesel refah düzeyini artırmayı hedefliyoruz. Coğrafi olarak ekonomik, ticari ilişkilerde işbirliği yapan ülkelerin geliştiğini görüyoruz. AB, Asya Pasifik buna örnek. Bölgemizde ticaretimizi, yatırımlarımızı karşılıklı artırarak bu gelişmeleri sürdürecek. Irak'la bu konuda mutabık kaldık. Bölgede karşılıklı yatırımların artırılması için gereken adımlar atılacak. Irak'la sınır kapılarının artırılması yönünde mutabakata vardık.

BAŞKAN ERDOĞAN IRAK'A GİDİYOR: Irak'ın yeniden imarı için seçtiğimiz projeleri Dışişleri Bakanlığı kanalıyla bildirdik. Yatırımların artması, karşılıklı teşviki, çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmalarının imzalanmasını istedik. Büyük olasılıkla Başkan Erdoğan'ın Irak ziyaretinde imzalanacak.

BASRA'YA TİCARİ ÇIKARMA: Eylülde Basra için de bir tur düzenlemeyi düşünüyoruz. Irak'a 7 ayrı başlık altında proje bildirdik. Bir başlıkta birden fazla proje olabilir. Musul'un yeni ve eski havaalanı da bunun içinde.

78 ÜRÜNE VERGİ MUAFİYETİ

Yumurta, kanatlı et ihracatımızın yüzde 70'i Irak'a gidiyor. Sektörün böyle bir oranla tek ülkeye bağımlı kalması risk. Görüşmelerde, "Yarın sektör devam edemez, istediğinizde de yumurta veremez" diyerek bunun altını çizdik. Bunun geçici süreyle alınan bir karar olduğunu, Ekonomi Kurulu gündemine getireceklerini söylediler. Bir de 1 Mayıs itibarıyla 78 ürüne vergi getirildi. Muafiyet listesi konusunda yeniden çalışılmasını istedik.

İL BAZINDA İHRAÇ SEFERİ

İhracata ilişkin master planını ağustosta açıklayacağız. Amacımız yeni pazarlara, yeni sektörlere, yeni ürünler katmak. İl bazında bir çalışma başlattık. Bu ilde diyelim 3 bin firma var ticaret siciline kayıtlı. Bunun diyelim yarısı üretici ama hiç ihracat yapmamış. Bunlarla temasa geçiyoruz neden hiç yapmamış. Ne üretiyor, nereye satabilir çalışması devam ediyor. İhracatçıya özellikle katma değeri yüksek, teknoloji ürünlerine her türlü desteği veriyoruz.

ABD'YLE ÖLÇEK EKONOMİSİ



Amerika'yla bir çalışma grubu kurduk. 75 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için sektörlerle çalışıyoruz. Ölçek ekonomisi nasıl yapabilir. Amerikalılarının da görüşlerini alıyoruz. ABD Ticaret Bakanı Ross'la görüştük. Dağıtım ağları ve ulaşımda firmalarımıza destek istedim. Sektörleri saptadık. "Biz size ne verebiliriz" dedi. "Biz sizden şunları alabiliriz" dedik. Uzakdoğu, Çin'e göre dezavantajımız var. Onlar demiryoluna yüklüyor, limana gidiyor. Bizde karayolunda olduğu için maliyet yüksek. Fiyatları da daha çok düşürmemiz lazım.