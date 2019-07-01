İmar Barışı’nda ödemeler yıl sonuna uzatıldı

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Türkiye genelindeki konutların imar ve iskan sorununun çözülmesi hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'na başvurular için süreç, 15 Haziran'da sona erdi. Bu imkandan faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedellerini ödeme süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.Edinilen bilgilere göre süre, yapı kayıt belgesinin en an yüzde 25'inin 31 Haziran'a kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın 1'inde kalan kısmının yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31 Aralık tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.Edinilen bilgilere göre 10 milyon 250 bin vatandaşın başvurduğu İmar Barışı'ndan devletin kasasına 22 milyar 900 milyon lira girdi. Geçen hafta Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşülen 28 maddelik kanun teklifinde İmar Barışı ile ilgili yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'nda Hazine taşınmazlarının satışı için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2019 olacağını söyledi. Bakan Kurum, "Yapı kayıt belgesi alınan taşınmaz için, daha önce tapu tahsis belgesi alınmışsa ve arsa bedelleri ödenmiş ise vatandaşımızdan ayrıca satış bedeli alınmayacak" dedi.İmar ?Barışı'nda daha önce arsa bedeli ödeyenlerden tekrar arsa satış bedelinin de alınmayacağını söyleyen Bakan Kurum, "Tapu tahsis belgesinin alınması sırasında hem yapı hem de taşınmazın zemini için ilgilileri tarafından ödeme yapılmış oluyor. Bu tip taşınmazlardan yapı bedeli ve ecrimisil alınmaması, tahsil edilmiş ecrimisillerin de satış bedelinden mahsup edilmesini sağlıyoruz. Vatandaşımızın uzun süredir cevap aradığı bir problemi de tamamıyla çözmüş oluyoruz" şeklinde konuştu.