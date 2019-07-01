İran’dan Van’a 100 milyonluk yatırım

Dört yıllık seçimsiz bir döneme giren Türkiye, yeniden yabancıların yatırım rotasına girdi. Türkiye'nin pek çok bölgesinde yatırım için görüşmeler sürdüren yatırımcı gruplar yatırım kararlarını realize etmeye başladı. Son yatırım haberi ise Van'dan geldi. LNG nakliye işi yapan İranlı bir grup, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki Teknokente 13 milyon TL yatırımla fiber depolama sistemleri yatırımı yaptı. Yine başka bir İranlı firma Van'a 80 milyon TL'lik yatırımla ilaç üretim tesisi kurmak için gün sayıyor. İranlı yatırımcıların şehre büyük bir ilgi gösterdiklerini söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, "Kapıköy Sınır Kapısı'nın modernize edilmesiyle iki ülke arasındaki ticaret ciddi anlamda ivme kazandı. İranlılar son dönemde ilgimize büyük ilgi gösteriyor. Yatırımların artarak devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.







FARSÇA KURSU AÇTI

Söz konusu yatırımların Van için büyük önem taşıdığını söyleyen Takva, fiber depolama sistemleri yatırımının yüksek teknoloji içerdiğini anlattı. Takva, bu yatırımla üretilecek fiber ürünlerin LNG nakliyle tanklarında kullanılacağını ve hafif olması nedeniyle nakliye masraflarını ciddi anlamda düşüreceğini belirtti. İranlıların Türkiye'ye gösterdikleri ilgiden dolayı Van TSO'da İran masası kurduklarını kaydeden Takva, şöyle devam etti: "İş insanları gelip odamızda istedikleri çalışmaları yapıyorlar. Onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Hatta şehirde artan yatırımcı potansiyeli ve ticaret hayatında vatandaşlarımızın daha rahat iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla Farsça kursları açtık. Kurslara vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi."

Geçen hafta Tahran ve Van arasında başlayan yolcu treni seferlerinin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere büyük katkı sunacağını söyleyen Takva, "İran'la ticareti çok önemsiyoruz. 2011'da ara verilen yolcu treni seferlerinin yeniden başlatılması için büyük bir çaba içine girmiştik" diye konuştu. İlk seferle İran'a 77 yolcunun geldiği bilgisini veren Takva, "Bayramda ilimizde 13 bin İranlı turist ağırladık. Bir İranlı'nın ortalama 600 dolar harcadığını düşünürsek, bunun Van için önemini çok daha iyi görürüz" diye konuştu.

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