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indirimi uzayacak mı? 2019 ÖTV ve indirimi ne zaman sona eriyor?

Beyaz eşya, mobilya ve küçük ev aletlerinde uygulanan indirimi uzayacak mı merak ediliyor. Ekonomide hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. ÖTV ve indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar son gün ne zaman araştırıyor. Vatandaşın cebini düşünen indirim süreciyle alakalı detayları haberimizde derledik. Özel Tüketim Vergisi belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Peki 2019 uzayacak mı? Ne zaman sona erecek, hangi tarihte? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 1.7.2019 12:09
ÖTV indirimi uzayacak mı? 2019 ÖTV ve KDV indirimi ne zaman sona eriyor?

Ticari hareketliliği sağlayan indirimi 2019 yılında ne zaman sona eriyor araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımladığı kararla, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya alımlarında uygulanan vergi indirimi uygulaması ikinci kez uzatılmıştı. Bu durumdan faydalanmak isteyen binlerce vatandaş '' ÖTV indirimde son gün ne zaman, hangi tarihte bitiyor?'' sorularına yanıt aranıyor. Bilindiği üzere ticari araçlara yönelik uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı ise yüzde 1'e indirilirken, mobilya da KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e geriledi ve beyaz eşyada ÖTV sıfırlandı. İşte merak edilen ayrıntılar…

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde uygulamaya konulan katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) ne zaman sona erecek? Süre uzatıldı mı?

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ÖTV indirimi uzayacak mı? 2019 ÖTV ve KDV indirimi ne zaman sona eriyor?
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