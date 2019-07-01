ÖTV indirimi uzayacak mı? 2019 ÖTV ve KDV indirimi ne zaman sona eriyor?

Ticari hareketliliği sağlayan ÖTV indirimi 2019 yılında ne zaman sona eriyor araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımladığı kararla, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya alımlarında uygulanan vergi indirimi uygulaması ikinci kez uzatılmıştı. Bu durumdan faydalanmak isteyen binlerce vatandaş '' ÖTV KDV indirimde son gün ne zaman, hangi tarihte bitiyor?'' sorularına yanıt aranıyor. Bilindiği üzere ticari araçlara yönelik uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı ise yüzde 1'e indirilirken, mobilya da KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e geriledi ve beyaz eşyada ÖTV sıfırlandı. İşte merak edilen ayrıntılar…

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde uygulamaya konulan katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) ne zaman sona erecek? Süre uzatıldı mı?