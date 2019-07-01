PİLOT'un yeni dönem girişimleri belli oldu

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, farklı alanlarda uygulama geliştiren teknoloji odaklı 9 ekibe, toplamda 1,1 milyon TL nakit desteği ile birlikte Türk Telekom ile iş birliği yapma fırsatı sunulacak.

Türkiye'de özel sektör tarafından yürütülen ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT'un yeni dönemine seçilen ekipler, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca sektör profesyonelleri ile başarılı girişimci ve yatırımcılardan oluşan Türk Telekom mentor ağından geri bildirim alacak. Bu doğrultuda fikirlerini daha da ileri taşıyacak olan girişimler; Türk Telekom'un güçlü teknoloji altyapısının yanı sıra ofis alanı, bulut hizmetleri ve mobil iletişim desteği gibi imkânlardan faydalanacak.

Türk Telekom ayrıca, ekiplere program süresince ve sonrasında çeşitli mecralarda tanıtım desteği de sağlayacak.