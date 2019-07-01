Tapu dolandırıcılığına kısa mesaj önlemi

BUGÜN NELER OLDU

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, vatandaşların taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olmaları için e-devlette "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmına numaralarını kaydetmesi gerektiğini, böylece yapılan işlem bilgileri dışındaysa cep telefonlarına otomatik gönderilecek SMS sayesinde hemen ilgili tapu müdürlüğüyle irtibata geçebileceklerini bildirdi. Adlı, Türkiye'nin en önemli kamu ağı e-Devlet'te, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün birçok uygulamasına tek tuşla erişmenin mümkün hale geldiğini belirtti. Adlı, vatandaşın "turkiye.gov.tr" web adresinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü linkine tıkladığında karşısına birçok seçenek çıktığını ifade etti. Zeki Adlı, Tapu Bilgileri Sorgulama, Tapu ve Kadastro Harç ve Döner Sermaye Sorgulama, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belge Doğrulama, Tapu Taşınmaz Beyan, Tapu Telefon Bilgileri Beyanı, "Kimlik Doğrulama Hizmetleri" başlığında, Satış İşlemi Başvurusu, Tapu Kayıt Belgesi, Tusaga-Aktif Sistemi Kullanıcı İşlemleri, Web Tapu İşlemleri hizmetlerinin sunulduğunu hatırlattı. Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler başlığında ise Satış İşlemi Başvurusu ve Tapu Kayıt Belgesi seçenekleri var.