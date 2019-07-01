Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > TOKİ'nin İstanbul çekilişine yoğun ilgi!

'nin çekilişine yoğun ilgi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın () 50 bin konut projesinin için kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ tarafından İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde inşa edilecek konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. TOKİ 50 bin konut projesinin İstanbul Tuzla için noter huzurunda yapılan kura çekilişinde izdiham yaşandı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 14:06
TOKİ'nin İstanbul çekilişine yoğun ilgi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın () 50 bin konut projesinin için kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ tarafından İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde inşa edilecek konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve 500 konut için 103 bin kişinin başvurduğu kura çekilişinde izdiham yaşandı. Yüzlerce kişi, saatler öncesinde spor kompleksinin önünde sıraya girerken, vatandaşlar sevinci ve hüznü aynı anda yaşadı.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ'nin İstanbul çekilişine yoğun ilgi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN