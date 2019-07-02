Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram tam çeyrek altın fiyatları burada 2 Temmuz

Altın fiyatlarında dün yaşanan düşüşün ardından vatandaşların bütün ilgisi bu yöne kaymış durumda. Özellikle Başkan Erdoğan'ın G-20 zirvesine katılımı ile birlikte düşüşe geçen dolar, doğrudan altın fiyatlarını da etkiliyor. Konuyla ilgili çok sayıda kişi araştırmalar yaparken, biz de Sabah.com.tr olarak altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte Serbest piyasada canlı gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 2 Temmuz

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini bu başlık altından takip edebilir. Gram, tam ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişimleri anbean görebilirsiniz…