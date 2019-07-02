Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram tam çeyrek altın fiyatları burada 2 Temmuz

bugün ne kadar oldu? fiyatları burada 2 Temmuz

ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle dün döviz kurlarında yaşanan düşüşlerden nasibini alan altın, çok ciddi düşüşler yaşadı. Bu gelişmeler ile birlikte vatandaşlar da araştırmalarına başladılar. Ülkemizde en çok tercih edilen yatırım aracı olan ve her kesimden vatandaşa hitap eden ? Gram, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları burada! 2 Temmuz

Giriş Tarihi: 2.7.2019 08:17 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 08:18
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram tam çeyrek altın fiyatları burada 2 Temmuz

Altın fiyatlarında dün yaşanan düşüşün ardından vatandaşların bütün ilgisi bu yöne kaymış durumda. Özellikle Başkan Erdoğan'ın G-20 zirvesine katılımı ile birlikte düşüşe geçen dolar, doğrudan altın fiyatlarını da etkiliyor. Konuyla ilgili çok sayıda kişi araştırmalar yaparken, biz de Sabah.com.tr olarak ne kadar sorusunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte Serbest piyasada canlı gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 2 Temmuz

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini bu başlık altından takip edebilir. Gram, tam ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişimleri anbean görebilirsiniz…

piyasalar
BENZER HABERLER
Kurumsal Eğitimleri Geympileylemeye Geliyorlar
Kurumsal Eğitimleri Geympileylemeye Geliyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram tam çeyrek altın fiyatları burada 2 Temmuz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN