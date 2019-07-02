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Araç sahiplerine güzel haber! Yıl sonuna kadar yok

Araç sahiplerine bir müjdeli haber daha geldi. 'da Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Köprüsü geçiş ücretlerine 2019 yılı sonuna kadar yapılmayacağı açıklandı.

Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 09:56
Araç sahiplerine güzel haber! Yıl sonuna kadar zam yok

Araç sahiplerine güzel haber. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki geçiş ücreti 2019 yılı sonuna kadar değişmeyecek. Devletin işlettiği 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyollarda geçiş ücretlerine yıl sonuna kadar zam yapılmayacak.

AVRASYA TÜNELİ DOLARA ENDEKSLİ

Özel sektörün işlettiği Avrasya Tüneli'nde de geçiş ücretleri değişmeyecek. Normalde özel sektör tarafından yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen projelerin geçiş ücreti dolardaki artışa bağlı belirleniyor.

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Araç sahiplerine güzel haber! Yıl sonuna kadar zam yok
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