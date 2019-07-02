Ayazma Hoşdere TOKİ kura çekimi canlı izle! 2 Temmuz TOKİ kura sonuçları belli oluyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı TOKİ projeleriyle birlikte İstanbul'da binlerce vatandaş kurdukları ev hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Ayazma Hoşdere TOKİ kuraları canlı izle bu konu başlığı bugünkü araştırmalarda en çok merak edilen konular arasında ilk sırada yer alıyor. Hem 2 1, hem de 3 1 daireler kura çekimi sonrasında sahiplerine yapılıp teslim edilecek. Bugün saat 10:00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. İlk isimler belli olduktan sonra da galerimizden isimlerinizi kontröl edebilirsiniz.

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