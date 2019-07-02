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Ayazma Hoşdere ! 2 Temmuz belli oluyor...

2 Temmuz TOKİ Ayazma Hoşdere kura çekimi canlı izle! TOKİ kura çekilişi heyecanı bugün de devam ediyor. 26 Haziran günü başlayan Kayaşehir kura çekiminde 2.338 talihli belli oldu, aynı şekilde 27 Haziran'da Kayabaşı, 28 Haziran'da Silivri konutları için hak kazananlar belli oldu. Dün Tuzla'da 500 konut dağıtılırken bugün de 2 Temmuz Başakşehir Ayazma Hoşdere konutları sahiplerini bulacak. Ayazma'da 311, Hoşdere'de ise 337 daire ile dağıtılacak. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde aşağıdaki linklerden heyecanını yaşayabilir, anlık takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 09:40
Ayazma Hoşdere TOKİ kura çekimi canlı izle! 2 Temmuz TOKİ kura sonuçları belli oluyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı TOKİ projeleriyle birlikte İstanbul'da binlerce vatandaş kurdukları ev hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Ayazma kuraları canlı izle bu konu başlığı bugünkü araştırmalarda en çok merak edilen konular arasında ilk sırada yer alıyor. Hem 2 1, hem de 3 1 daireler kura çekimi sonrasında sahiplerine yapılıp teslim edilecek. Bugün saat 10:00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. İlk isimler belli olduktan sonra da galerimizden isimlerinizi kontröl edebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİNİ CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİMİNİ CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ (2)

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Ayazma Hoşdere TOKİ kura çekimi canlı izle! 2 Temmuz TOKİ kura sonuçları belli oluyor...
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