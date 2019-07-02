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“İkili ticaretimizi dengeli bir yapıya kavuşturmak istiyoruz”

Giriş Tarihi: 2.7.2019
“İkili ticaretimizi dengeli bir yapıya kavuşturmak istiyoruz”
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Japonya İş Federasyonu (KEİDANREN) tarafından başkent Tokyo'da düzenlenen Türk ve Japon Şirketlerin Üst Yöneticileri (CEO) Buluşma Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise son yıllarda Japonya ve Türkiye arasında ticaret hacminde yaşanan artışı olumlu karşıladıklarını söyledi. 2018'de Japonya'nın Türkiye'ye ihracatının, Türkiye'nin ülkeye yaptığı ihracatın 8.6 katı olduğunu hatırlatan Pekcan, "Japonya ile ikili ticaretimizi daha dengeli ve sürdürebilir bir yapıya kavuşturmak istiyoruz" dedi.
Küresel ticaretteki belirsizliklerin arttığı bu dönemde, bu iki dost ülkenin ticari ve ekonomik alandaki işbirliğinin büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Bakan Pekcan, "Japon yatırımcıları Türkiye'nin taşıdığı büyük potansiyeli, avantaja çevirmeye ve Türkiye'ye daha çok yatırım yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.
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