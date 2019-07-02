Kadın esnafa 8 milyarlık kredi desteği sağlandı

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması ve işgücüne katılım oranını yüzde 41'e çıkarmak için tüm imkânları seferber ediyor. Türkiye'de 1 milyona ulaşan girişimci kadınlara mesleki eğitimden finansmana, girişimcilik desteğinden kooperatif kurmalarına kadar birçok alanda yeni teşvikler sağlanıyor. Halkbank, son iki yılda 80 bine yakın esnaf kadına 8 milyar liraya yakın Hazine faiz destekli kredi kullandırırken, istihdamda da rekora imza atıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin kadınların işgücüne ilave katılım oranında Avrupa'da birinci sıraya yükseldiğini belirterek, "2007-2018 döneminde kadın istihdamını 3.6 milyon kişiyle yüzde 68 artırmış durumdayız" dedi. Bakan Selçuk, 2009'dan bu yana KOSGEB destekleri öncesi girişimcilik programlarından yararlandırılanların sayısının 400 bine ulaştığını belirterek, "Bunların yüzde 48'ini (192 bin) kadınlar oluşturuyor. Ülkemizde 6.1 milyon girişimcinin 926 binini girişimci kadınlar oluşturuyor" dedi. KOSGEB, "Kadın Girişimcileri Desteği" kapsamında işyeri açacaklara 50 bin liraya kadar hibe, 300 bin liraya kadar olan yatırımlara düşük faizli kredi veriyor. Girişimcilik belgesi alanlara araç gereç, makine gibi ihtiyaçlar için sıfır faizle 100 bin liraya kadar kredi desteği sağlanıyor. Halkbank başta olmak üzere birçok banka KOBİ veya işletme sahibi kadınların finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması için Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliği ile özel destek kredisi veriyor.