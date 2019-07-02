Kimlik doğrulama çözümünde hamle KOBIL’den geldi

BUGÜN NELER OLDU

YENI kimlik kartlarının dağıtılması ve kart sahibi sayısının 30 milyonu aşması ile birlikte kimlik doğrulama sistemlerinin de önü açıldı. Güvenli dijital altyapı sağlanarak üretilen kart erişim cihazları nüfus vatandaşlık işleri üzerinden yapılan işlemlerin çok daha hızlı ve verimli yapılmasını sağlıyor. Almanya ve Türkiye'deki Ar-Ge merkezinden tüm dünyaya teknoloji ihraç eden KOBIL Grup da bu ihtiyacı görerek 4 farklı kimlik kartı doğrulama çözümü geliştirdi. Tamamen yerli kaynaklarla üretilen kart erişim cihazları (KEC), satışa çıkıyor. Dijitalleşen dünyada 'güvenlik'in çok daha önemli hale geldiğine dikkat çeken KOBIL Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, mevcut kimlik doğrulama işlemleri sırasında kişinin PIN ya da parmak izi sorgulanmadığı için kişinin işlem sırasında orada olduğunun dijital olarak ispatlanamadığını belirtti. Koyun, "Eylül 2019 itibariyle pazara sunacağımız kart erişim cihazını 5 ile 100 Euro arasında fiyatlandıracağız" dedi.