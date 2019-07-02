Kurumsal sesin mucidi Londra’ya açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Kendi geliştirdiği yazılımı ve ürettiği müzikler ile 30 ülkede 700'den fazla firmaya telifli müzik, anons ve jingle yayını hizmeti sunan SMG, yurt dışındaki ilk şubesini İngiltere'de açtı. Bu sene 10. yaşını kutlayan SMG'nin Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, "Avrupa'da bulunan Türk ve yabancı kurumlara artık daha kolay ulaşacağız. Hedefimiz yurt dışında daha çok kuruma erişmek, SMG teknolojisini daha geniş bir coğrafyaya yaymak" dedi. Gül Gürer Alimgil, Moris Alhale ve Serkan Polat tarafından 2009 yılında kurulan SMG 10. yaşında yurt dışındaki varlığını daha da güçlendirdi. Hali hazırda 30 ülkede, 10 bini aşkın noktada 700'den fazla kuruma telifli müzik, anons ve jingle yayını hizmeti sunan SMG, Avrupa'daki ilk şubesini İngiltere'de açtı. Türkiye'de halka açık mekanlarda kapalı devrede yasal müzik, anons ve jingle yayını yapan en büyük kurum olarak İngiltere şubesiyle pazardaki iddiasını artıran SMG, telifli müzik alanında dünyanın en iddalı pazarlarından biri olan İngiltere'deki rekabete ortak oldu.