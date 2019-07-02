PMI son 1 yılın zirvesinde

BUGÜN NELER OLDU

EKONOMIK büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) son 1 yılın en yüksek düzeyine çıktı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Haziran 2019 dönemi sonuçlarına göre mayıs ayında 45.3 olarak ölçülen PMI, haziranda 47.9'a yükseldi. Böylece imalat sektöründeki yavaşlama Temmuz 2018'den beri gözlenen en düşük oranda gerçekleşti. Toparlanmada yeni siparişlerdeki yavaşlamanın son 14 ayın en ılımlı düzeyinde kaydedilmesi belirleyici oldu. Uluslararası pazarlarda talebin iyileştiğine yönelik sinyallerle birlikte yeni ihracat siparişleri şubat ayından beri ilk kez arttı ve toplam yeni siparişleri destekledi. İkinci çeyreğin sonunda üretim ve istihdamdaki yavaşlama daha sınırlı ölçüde gerçekleşti. Yeni siparişlerdeki yavaşlamanın daha düşük oranda gerçekleşmesine bağlı olarak imalatçıların satın alma faaliyetlerindeki gerileme, mayısa göre belirgin bir şekilde daha düşük oranda ve Nisan 2018'den beri en düşük hızda gerçekleşti. Buna bağlı olarak girdi stoklarındaki düşüş de önceki aya göre yavaşladı. Hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları enflasyonu haziranda hafif çapta azaldı.