Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam çeyrek altın fiyatları 3 Temmuz

Altın fiyatları ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcısından birikimcisine her kesimden birey tarafından sıklıkla araştırılan altın, son günlerde düşüş grafiği içerisinde bulunuyor. Özellikle G-20 zirvesinin ardından düşüşe geçen kurdan doğrudan etkilenen altın fiyatları ne kadar? Düğünlerde, özel günlerde bireylerin yakınlarına taktığı aynı zamanda yatırım aracı olarak kullandığı cumhuriyet, gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları burada! 3 Temmuz altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI!

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