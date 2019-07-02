Son dakika haberi: Emekli maaşlarına 333 lira zam geliyor! Emekli Temmuz maaş zamları ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Aylardır 12 milyonun üzerinde vatandaş tarafından beklenen maaş zamları geldi çattı. Bilindiği üzere bu maaşlarda en önemli detay ilk 6 aylık enflasyon verileri oldu. 2019 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon rakamları emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını belirledi. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 4.99 çıkarken, TÜFE'ye göre SSK ve Bağ-KUR emeklilerine yüzde 4.99, memur emeklilerine ise yüzde 5.99 zam görünüyor. Haziran enflasyonuna göre bu oranlar artacak veya azalacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı? İşte bu soruların cevapları…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Emekli maaşlarına yapılan zam ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini ve detaylarını bu başlık altından bulabilirsiniz…