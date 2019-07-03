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bugün ne kadar? fiyatları (4 Temmuz 2019)

bugün ne kadar? Son dönemde döviz kurların yaşanan hareketlilikten doğrudan etkilenen ve ülkemizde en çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, özellikle düğünlerde, özel günlerde takı amaçlı kullanıldığı da oluyor. Halkımız tarafından döviz kurlarının aksine daha çok benimsenen ve tercih edilen bir yatırım aracı olan ? gram, tam, cumhuriyet, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları 4 Temmuz 2019

Giriş Tarihi: 4.7.2019 07:12
Altın fiyatları bugün ne kadar? Son dakika gram tam çeyrek altın fiyatları (4 Temmuz 2019)

ile ilgili tüm gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. G-20 zirvesiyle birlikte ivmeli bir düşüş yaşayan kurdan doğrudan etkilenen altın fiyatları da oldukça düşmüştü. Ülkemizde her ne kadar Dolar ve Euro'nun aksine daha çok tercih edilen bir yatırım aracı olsa da altın, onlarla ivmeli bir şekilde hareket ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Serbest piyasada canlı gram tam yarım cumhuriyet ata ve çeyrek altın fiyatları burada! 4 Temmuz 2019

4 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerine bu başlık altından ulaşabilir, anbean canlı linklerimizden takip yapabilirsiniz…

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Son dakika gram tam çeyrek altın fiyatları (4 Temmuz 2019)
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