Altın fiyatları bugün ne kadar? Son dakika gram tam çeyrek altın fiyatları (4 Temmuz 2019)

Altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. G-20 zirvesiyle birlikte ivmeli bir düşüş yaşayan kurdan doğrudan etkilenen altın fiyatları da oldukça düşmüştü. Ülkemizde her ne kadar Dolar ve Euro'nun aksine daha çok tercih edilen bir yatırım aracı olsa da altın, onlarla ivmeli bir şekilde hareket ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Serbest piyasada canlı gram tam yarım cumhuriyet ata ve çeyrek altın fiyatları burada! 4 Temmuz 2019

4 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerine bu başlık altından ulaşabilir, anbean canlı linklerimizden takip yapabilirsiniz…