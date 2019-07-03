Son dakika haberi: Haziran enflasyon oranı açıklandı! TUİK 2019 enflasyon oranı ne kadar oldu? İşte enflasyon rakamları!

Enflasyon oranları üretici ve tüketiciler tarafından daima merak edilen bir konu olmuştur. Her yılın başında ve ilk yarısının bitiminde enflasyon oranı açıklanır ve enflasyon farkına göre ürün-hizmet ücreti ve maaşlarda değişiklikler olur. Zam oranı ve enflasyon rakamları yanı sıra TÜİK Haziran TEFE TÜFE enflasyon ve Temmuz 2019 kira artış zam oranı da merak konusu oldu. Peki, 2019 enflasyon oranları ne kadar oldu? TUİK enflasyon oranları ve 2019 Haziran verileri ile ilgili detayları haberimizde derledik…

2019 ENFLASYON ORANI NE KADAR?

2019'un ikinci yarısını tamamlamamızla birlikte gözler enflasyon farkına çevrildi. Enflasyon oranları az önce açıklandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,08 artmasını bekliyordu.

İşte yıllık bazda enflasyon oranı!