Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika haberi: Haziran enflasyon oranı açıklandı! TUİK 2019 enflasyon oranı ne kadar oldu? İşte enflasyon rakamları!

: Haziran oranı açıklandı! TUİK 2019 enflasyon oranı ne kadar oldu? İşte enflasyon rakamları!

’de milyonlarca birey oranları ile ilgili son dakika haberlerini takip ediyor. Haziran ayı itibariyle yarıyıllık enflasyon oranlarının ne olacağı ile ilgili bireylerin araştırmaları uzun zamandır sürüyor. Bu nedenle “2019 enflasyon farkı ne kadar oldu?” ve “2019 Temmuz enflasyon oranı ne kadar?” soruları günün en çok araştırılan konular arasında yer aldı ve oranlar az önce açıklandı!. Kiracılar, ev sahipleri, memurlar, memur emeklileri başta olmak üzere milyonların gözü enflasyon oranlarının açıklanacağı saate çevrilmişti… İşte memur zammı, TEFE, TÜFE ve enflasyon oranları...

Giriş Tarihi: 3.7.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 10:21
Son dakika haberi: Haziran enflasyon oranı açıklandı! TUİK 2019 enflasyon oranı ne kadar oldu? İşte enflasyon rakamları!

oranları üretici ve tüketiciler tarafından daima merak edilen bir konu olmuştur. Her yılın başında ve ilk yarısının bitiminde enflasyon oranı açıklanır ve enflasyon farkına göre ürün-hizmet ücreti ve maaşlarda değişiklikler olur. Zam oranı ve enflasyon rakamları yanı sıra Haziran TEFE TÜFE enflasyon ve Temmuz 2019 kira artış zam oranı da merak konusu oldu. Peki, 2019 enflasyon oranları ne kadar oldu? TUİK enflasyon oranları ve verileri ile ilgili detayları haberimizde derledik…

2019 ENFLASYON ORANI NE KADAR?

2019'un ikinci yarısını tamamlamamızla birlikte gözler enflasyon farkına çevrildi. Enflasyon oranları az önce açıklandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,08 artmasını bekliyordu.

İşte yıllık bazda enflasyon oranı!

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Haziran enflasyon oranı açıklandı! TUİK 2019 enflasyon oranı ne kadar oldu? İşte enflasyon rakamları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN