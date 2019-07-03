İhracat rekor kırdı, açık azaldı

BUGÜN NELER OLDU

Haziran ayında yaşanan 9 günlük bayram tatiline rağmen Türkiye ihracatta rekor kırmaya devam etti. Bayram nedeniyle, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre geçtiğimiz ay ihracat 10 Haziran itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre eksi 3 milyar 790 milyon dolarla başladı. Ancak tatilin bitmesiyle hızlı bir ivme kazanan ihracat, haziranın son 20 gününde yüzde 19.6 artışla kayıplarını büyük ölçüde telafi etti.İhracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bayramın ihracat rakamlarındaki beklenen olumsuz etkisinin, bayram sonrası ihracattaki artışla hızla kapandığını bildirdi. Bakan Pekcan, küresel ticarette olumsuz gelişmelere rağmen 2019 boyunca ihracattaki olumlu performansın sürmesini beklediklerini vurguladı. Bakan Pekcan, küresel ekonomide, özellikle de en önemli ihracat pazarı olan Euro Bölgesi'nde büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlar olmasına karşın, ihracatın yılın ilk yarısında yüzde 2.18 artışla 88.2 milyar dolara ulaştığını ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırdığını kaydetti.Bakan Pekcan, haziranda ithalatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.8 azalarak 15 milyar 86 milyon dolara gerilediğine işaret etti. Pekcan, Haziran 2018'de yüzde 69.7 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının bu yılın aynı döneminde 76.9 düzeyine yükseldiğini kaydetti. Haziranda dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41.1 düzeyinde azalarak 3 milyar 489 milyon dolara gerilediğini aktaran Pekcan, geçen yılın haziran ayında dış ticaret açığının 5 milyar 923 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise "Haziranda, bayram tatili nedeniyle, daha az iş gününde, daha yüksek günlük performansla ihracat gerçekleştirdik" diye konuştu.