Mevduatta sigorta limiti 150 bine çıkıyor

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhittin Gülal, kurumun yürüttüğü çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini açıkladı. Mevduatta sigorta limitleri üzerinde çalışma yaptıklarını anlatan Gülal, 100 TL olan limiti 150 TL'ye çıkarmayı planladıklarını belirtti.Avrupa'da garanti tutarının 100 bin euro, ABD'de ise 250 bin dolar olduğunu hatırlatan Gülal, "Bizdeki limiti güncellemek istedik. Bu konuda çalışma başlattık. İlgili kurum ve paydaşlarımızla müşterek çalışma yürütüyoruz. İnşallah çalışma tamamlandıktan sonra ülkemizdeki sigorta limiti 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkacak" dedi. Türkiye'de 535 milyar TL'lik sigorta mevduatı olduğunu aktaran Gülal, limitin artmasıyla bu oranın 635 milyar TL'ye çıkacağını ifade etti.Limite duyarlı mevduat sahiplerinin paralarının sisteme sokulması noktasında 150 bin TL'lik seviyenin ciddi katkısının olacağını belirten Gülal, yastık altı varlıkların sisteme alınmasında yine bu limitin katkı sağlanacağını vurguladı. Zamanaşımında olan mevduatlarla ilgili de bilgi veren Gülal, şöyle devam etti: "2018 yılı zamanaşımı mevduatlarını bu ay sonu itibarıyla aldık. 150 milyon TL'yi mevduat sahipleri bankalarda unuttu. Bu tutar TMSF'ye aktarıldı. Bunun yüksek olmasından memnun değiliz, burada finansal farkındalık adına sıkıntı söz konusu."TMSF'nin kayyumluğunda yönetilen Fi Yapı, İnanlar ve Dumankaya olmak üzere 3 inşaat şirketi olduğuna işaret eden Gülal, toplam 842 kişinin bu şirketlerden daire aldığını ve mağduriyetlerin giderilmesi noktasında çalışma başlattıklarını anımsattı. İnşaat sektöründe olağanüstü bir durum yaşandığını aktaran Muhittin Gülal, satışta yaşanan zorluklar nedeniyle belirlenen takvimin gerisinde kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Hem sektörün sıkıntıları hem şirketlerin finansal portföylerinin çok zayıf olması nedeniyle hareket alanımız sınırlı. İnşaat şirketlerinin bankalara kredi borçları var. Borçlar ödenmeden daireler üzerindeki ipotekler kalkmaz."TMSF'YE devredilen FETÖ şirketleriyle ilgili de bilgi veren Gülal, "910 şirket TMSF kayyumluğunda yönetiliyor. Bunları 299 kayyumla yönetiyoruz. Bu kayyumların 143'ü fon personeli, kalanı dışarıdan atananlar. 126 şirkette pay kayyumluğu, 120 kişinin de mal varlığında kayyumluk yapıyoruz" diye konuştu.910 şirketin aktif değerinin 10 milyar dolardan fazla olduğunu anlatan Gülal, "Bu şirketlerin bazılarının davaları devam ediyor. Sahipleri yurtdışına kaçtığı için hâlâ dava açılamamış şirketler de var. Bizim hedefimiz bu şirketlerin satışını sağlamak. Mevcut yasal altyapı buna uygun değil. Bununla ilgili bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyoruz. FETÖ'nün uluslararası arenada terör örgütü olduğu kabul edilirse satışının yolu açılabiliyor. Bunun örnekleri ABD, Fransa ve İtalya'da var. Orada devlet terör örgütü üyelerinin mal varlığına el koyup satışını gerçekleştirdi. Bunun yasal altyapısının oluşturulması gerekli. FETÖ'nün uluslararası arenada da terör örgütü olarak kabul edilmesi önemli. Bunun için Dışişleri Bakanlığı çalışıyor" şeklinde konuştu. Gülal, TMSF yönetimindeki FETÖ şirketlerinin 2018'de yüzde 32 büyüdüğünü sözlerine ekledi.