Sayısal Loto saat kaçta çekilecek? 3 Temmuz MPİ Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

Haftanın şanslı 6 numarası bu akşam MPİ tarafından çekilecek. En son Cumartesi günü yapılan çekiliş sonuçlarında 6 bilenin çıkmaması ve 2,89 milyonun devredilmesi heyecanı daha da arttırmış ve şans oyunu sevenlerin gözlerini Milli Piyango İdaresi'ne çevirtmişti. Noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek olan Sayısal Loto sonuçları için ise geri sayım başladı. Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılacak olan çekilişte şanslı numaralar belirlenecek ve sonuçlar açıklanacak.

3 Temmuz 2019 MPİ Sayısal Loto çekiliş detayları sabah.com.tr'de..