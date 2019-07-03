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Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı bugün açıklanan verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü belirterek, tek haneli rakamlara gelineceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 3.7.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 16:57
Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi.

YILI HEDEFLERİMİZİN ALTINDA BİR ORANLA KAPATACAĞIZ

Bakan Albayrak kişisel Twitter hesabından, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız." açıklamasında bulundu.

Son dakika: Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon mesajı
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