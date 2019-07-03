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ile ilgili haberi | 3 Temmuz gram altın, tam ve çeyrek , kaç tl?

ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Özellikle son günlerde piyasaların hareketli olmasından kaynaklı olarak altında da yaşanan değişiklikler bireyler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde döviz kurlarının aksine daha çok tercih edilen bir yatırım aracı olan ve her kesimden bireye hitap eden ? Serbest piyasada canlı gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 3 Temmuz

Giriş Tarihi: 3.7.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 10:17
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi | 3 Temmuz gram altın, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl?

ile ilgili yaşanan gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcısından birikimcisine her kesimden birey tarafından sıklıkla araştırılan altın, son günlerde düşüş grafiği içerisinde bulunuyor. Özellikle G-20 zirvesinin ardından düşüşe geçen kurdan doğrudan etkilenen altın fiyatları ne kadar? Düğünlerde, özel günlerde bireylerin yakınlarına taktığı aynı zamanda yatırım aracı olarak kullandığı cumhuriyet, gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları burada! 3 Temmuz ?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve canlı değişimleri anbean içeriğimizden takip edebilirsiniz…

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi | 3 Temmuz gram altın, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl?
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