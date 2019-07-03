Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu! En düşük emekli zammı ne kadar oldu? Son dakika haberler

Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu! En düşük emekli zammı ne kadar oldu?

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarı milyonlarca birey tarafından olarak takip ediliyordu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emeklinin Temmuz ayında alacağı zam miktarı da belli oldu. Maaş artışlarındaki en önemli etken 2019 yılının ilk 6 ayında gerçekleşecek enflasyon oranlarıydı. Açıklanan enflasyon verileri neticesinde SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 5, memur emeklileri ise yüzde 6 zam oranı alacaklar. Peki, en düşük emekli zam ne kadar? İşte tüm detayları ile birlikte Temmuz maaşı miktarı…

Giriş Tarihi: 3.7.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 11:31
Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu! En düşük emekli zammı ne kadar oldu? Son dakika haberler

Türkiye'de 12 milyonun üzerinde birey Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına gözlerini çevirmişlerdi. Aylardır beklenen gün geldi çattı. Bugün olarak açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarı belli oldu. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği bu müjdeli haber sonunda geldi. Açıklanan enflasyon verilerinden sonra SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 5 oranında zam alırken, memur emeklileri ise yüzde 6'lık bir zamma kavuştular. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte tüm detayları ile birlikte en düşük ve en yüksek Temmuz maaş artışları…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SSK, BAĞ-KUR ve memur emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ve maaş hesaplaması dâhil konuyla ilgili birçok detayı bu başlık altından takip edebilirsiniz. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşları…

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu! En düşük emekli zammı ne kadar oldu? Son dakika haberler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN