Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu! En düşük emekli zammı ne kadar oldu? Son dakika haberler

Türkiye'de 12 milyonun üzerinde birey Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına gözlerini çevirmişlerdi. Aylardır beklenen gün geldi çattı. Bugün son dakika olarak açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarı belli oldu. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği bu müjdeli haber sonunda geldi. Açıklanan enflasyon verilerinden sonra SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 5 oranında zam alırken, memur emeklileri ise yüzde 6'lık bir zamma kavuştular. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte tüm detayları ile birlikte en düşük ve en yüksek Temmuz maaş artışları…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SSK, BAĞ-KUR ve memur emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ve maaş hesaplaması dâhil konuyla ilgili birçok detayı bu başlık altından takip edebilirsiniz. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşları…