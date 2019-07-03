Son dakika haberi: Memur ve emekli zamları ne kadar oldu 2019 | En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri uzun süredir bireyler tarafından sıklıkla takip ediliyordu. Türkiye'de 12 milyonun üzerinde vatandaşın merak ettiği zam miktarı dün açıklanan enflasyon rakamının ardından netleşti. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en büyük etken 2019 yılının ilk 6 ayında gerçekleşmiş olan enflasyon rakamları oldu. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte bu soru resmen yanıt buldu. İşte Temmuz ayı memur ve emekli zamları…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI? TEMMUZ AYI MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI..

Emekli maaşları ile ilgili yaşanan tüm gelişmeleri bu başlıkta bulabilir, enflasyon rakamlarına göre yaşanacak maaş artışını öğrenebilirsiniz...