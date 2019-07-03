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haberi: Memur ve zamları ne kadar oldu 2019 | En düşük ne kadar olacak?

maaşlarına yapılacak zam ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından akıllardaki sorulardan biri de memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı konusuydu. Konuyla ilgili detayları merak eden bireyler arama motoru üzerinden araştırmalarını sıklaştırdılar. Hatırlanacağı üzere Temmuz ayında yapılacak maaş artışında en önemli etken, 2019 yılının ilk 6 ayında gerçekleşecek olan enflasyon rakamları idi. İlk 5 aylık veri geçtiğimiz aylarda açıklanmış olmakla birlikte son veri ise dün resmen açıklandı. Buna göre de yapılacak zam miktarları belli oldu. Peki, ne kadar oldu? İşte memur ve emekli zamları…

Giriş Tarihi: 4.7.2019 07:30
Son dakika haberi: Memur ve emekli zamları ne kadar oldu 2019 | En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

maaşları ile ilgili yaşanan gelişmeleri uzun süredir bireyler tarafından sıklıkla takip ediliyordu. Türkiye'de 12 milyonun üzerinde vatandaşın merak ettiği zam miktarı dün açıklanan enflasyon rakamının ardından netleşti. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en büyük etken 2019 yılının ilk 6 ayında gerçekleşmiş olan enflasyon rakamları oldu. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte bu soru resmen yanıt buldu. İşte Temmuz ayı memur ve emekli zamları…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI? TEMMUZ AYI MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI..

Emekli maaşları ile ilgili yaşanan tüm gelişmeleri bu başlıkta bulabilir, enflasyon rakamlarına göre yaşanacak maaş artışını öğrenebilirsiniz...

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Son dakika haberi: Memur ve emekli zamları ne kadar oldu 2019 | En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
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