Teknoloji, rüzgar türbinlerini de büyüttü

Çiçekliyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siemens Gamesa'nın, rüzgar enerjisi çözümleri ile tüm dünyada faaliyet gösteren lider bir teknoloji şirketi olduğunu vurguladı.

Yenilenebilir enerji sektöründe yaklaşık 40 yıldır ve küresel ölçekte varlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Çiçekliyurt, "Tamamladığımız projelerle gurur duyuyoruz. Çünkü hayata geçirdiğimiz temiz enerji altyapısı ile sürdürülebilir bir dünya yaratıyoruz. Faaliyetlerimiz üç temel alanda odaklanıyor; kara üstü (onshore) rüzgar teknolojileri, deniz üstü (offshore) rüzgar teknolojileri ve tüm dünyada toplam 29 bin rüzgar türbinine dokunan servis çözümleri... Global erişimimiz, ölçeğimiz ve zengin ürün portföyümüz ile rüzgar enerjisi sektörünü şekillendiren kuvvetli bir pozisyonda olduğumuzu görüyoruz." şeklinde konuştu.

Siemens Gamesa'nın Türkiye'de 2010 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini anımsatan Çiçekliyurt, "Bugüne kadar Türkiye kurulu gücümüz, inşaat safhasında olan sahalar dahil bin 300 megavat seviyesini geçti." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile imzaladıkları bin megavatlık bir yatırım projeleri bulunduğunu aktaran Çiçekliyurt, "Türkiye'de toplam 2 bin 300 megavatı aşıyoruz. Ayrıca, şu anda yoğun olarak kontrat görüşmelerini yaptığımız yeni projelerimiz var. Bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde çok sayıda rüzgar enerjisi üretim sahasını Siemens Gamesa teknolojileriyle hayata geçirdik ve ülkemizin temiz enerji altyapısına somut katkıda bulunduk. Yaptıklarımız ve gelecekte yapacaklarımız bizi heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.