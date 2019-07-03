Yaşlı Japonya'da kelepir şirketler Türkleri bekliyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya ziyareti gözleri bu ülkedeki fırsatlara çevirdi. Erdoğan, Japonya'nın işgücü ihtiyacı olduğunu belirterek, "Biz Türkiye olarak gençlerimizi göndererek burada iş bulmalarını sağlamalıyız" şeklinde konuşmuştu.Japonya'da özellikle inşaat yıkımı için işgücüne ihtiyaç var. Ancak asıl fırsat yaşlı Japon işadamlarının satışa çıkardığı şirketlerde bulunuyor. Japon İşadamları ile Kültürel ve Ekonomik İşbirliği Derneği (TUJIAD) Başkanı Erdal Güven, teknolojiden imalata kadar binlerce şirketin uygun fiyatla satışta olduğunu, buradan aslan payını ise Çin'in aldığını söyledi. Güven, "Tıpkı Almanya'da olduğu gibi Japonya'da da şirket sahiplerinin çocukları babalarının işini devam ettirmiyor. Bu nedenle Japon işadamları şirketlerini satışa çıkarmak zorunda kalıyor" dedi.Güven, Japonya'nın aşçı, mühendis ve üniversite mezunu gibi vasıflı kişilere, ülkede iş bulmaları durumunda vize verdiğini söyledi.Japonya'nın, halen inşaat, balıkçılık, hasta bakımı gibi sektörlerde Tükiye'den gelenlere vize vermediğini kaydeden Güven, "Sadece belirlenen 10 ülkeden gelen vasıfsız işçiler vize alabilecek. Türkiye'yi vasıfsız işçinin gelebileceği 10 ülkenin içine katmadılar. Ancak Cumhurbaşkanımızın Tokyo ziyaretinden sonra katabilirler" diye konuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) Japonya'ya ihracat yapmanın incelikleri konusunda bir konuşma yapan Güven, Japonya'da sadece büyük alıcılara odaklanmamak gerektiğini belirterek, Türkiye'deki KOBİ'nin de Japonya'daki KOBİ'lerle iş yapabileceğini kaydetti.TUJIAD Başkanı Güven, "Japonlar, ticarette Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar açılımı yapıyor. Japonya'ya mal satmak belki zor ama Japon şirketlerle bu bölgelerde ortak iş yapmak çok kolay. Yeter ki Japon kültürünü öğrenip onlarla iş yapmaya başlayalım" diye konuştu. Kanatlı hayvan ve narenciye ticaretinin Türk ihracatçıları için çok önemli olduğunu vurgulayan Güven, Japonya'da hazır gıda tüketiminin çok fazla olduğunu söyledi.TUJIADBaşkanı Erdal Güven, Japonya'ya mal satmak için fuarların yakından izlenmesi gerektiğini belirterek, ticari fuarların, ticari trendleri ve yeni ürünleri tespit etme yeri olduğunu söyledi. Güven, şöyle konuştu: "Tüm müşterilere eşit ölçüde ilgi gösterilmelidir. Bazen alt düzey gözüken kişi, patronun onayı ile önemli kararlar alabilmektedir. Teslimat, mutlaka zamanında yapılmalıdır. Japon işadamı, hızlı cevap verilmesini beklemektedir. Çok sayıda ürünle değil, sınırlı sayıda ürünle başvurulmalı. Japon firmaları ile olan anlaşmazlıklar müzakere yolu ile çözülmelidir. Mahkeme yolu hem çok uzun sürmekte hem de pahalıya mal olmaktadır."