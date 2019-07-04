300 bin esnafa 20 milyarlık kredi

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 40 bin işletmeye 20 milyar liralık paketin ardından işletmelerin üretkenliğini artıran, ölçek sorunlarını çözen, finansmana erişimi kolaylaştıran, vergi indirimlerini daha geniş alanlara yayacak düzenlemeler devreye giriyor. Bu yılın sonuna kadar yaklaşık 300 bin esnafa işini büyütme ve geliştirmesi için 20 milyar liranın üzerinde finansman desteği sağlanacak.Bakan Pekcan, ekmek gibi fiyatı tarifeyle belirlenen temel gıda maddelerinde enflasyonist baskının azaltılması ve üretici mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla üreticiye yapılan ödemeler ve iadeler konusunda düzenleme yapıldığını belirtti. Türkiye'yi ileri teknoloji üretiminde bölgesel üs haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Pekcan, ihtisas serbest bölgelerinde uygulanacak destek mekanizmaları ile hedeflenen sektörlerde ihracata katkı sağlayacaklarını söyledi. Pekcan, "Yüksek teknolojiye sahip ihracat kollarının geliştirilebilmesi için kalkınma planlarında öngörülen hedefler doğrultusunda teknoloji dönüşümünü, Ar-Ge yoğun yüksek teknolojili, katma değeri yüksek mal ve hizmet sektörlerinde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla serbest bölgeler kurulabilmesi için çalışmalar titizlikle yerine getiriliyor" değerlendirmesini yaptı. Pekcan, ihracatta devlet yardımlarının Türkiye'de faaliyet gösteren her ölçek ve olgunluk seviyesindeki firmaların yararlanmasını sağlayacak şekilde aktarıldığını kaydetti.