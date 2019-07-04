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Araç sahiplerine güzel haber! Gece yarısından itibaren...

Gerileyen dolar kuru, benzinin ton fiyatının düşmesiyle fiyatlarında 11-12 kuruşluk indirimin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 4.7.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 10:14
Araç sahiplerine güzel haber! Gece yarısından itibaren...

Dolar kurunun gevşemesi, uluslararası piyasalarda da ürün fiyatının ton başına 642 dolardan 633 dolara düşmesi benzinde indirimi gündeme getirdi. Benzinde, bu gece 11-12 kuruşluk indirimin pompaya yansıması bekleniyor.

İNDİRİM BU GECE POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, son dönemde, uluslararası alanda yaşanan gerginlikler hem Brent petrol hem de ürün fiyatını yukarı doğru itmişti. Ancak, son birkaç gündür uluslararası piyasalarda ürün fiyatı düşmeye başladı. Benzinin, uluslararası piyasalarda ton fiyatı 642 dolardan 633 dolara kadar düştü.

Bu gelişme sonrasında benzinde 11-12 kuruşluk indirim göründü. İndirimin, bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

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Araç sahiplerine güzel haber! Gece yarısından itibaren...
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