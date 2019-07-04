Doğalgazda ser düşüş

BUGÜN NELER OLDU

Dünya doğalgaz piyasasında Rusya ile ABD'nin kıran kırana rekabeti, fiyatlarda sert düşüşe yol açtı. Avrupa spot piyasalarında 1.000 metreküp doğalgazın fiyatı 120 dolara kadar düştü. Bu fiyatlarla ABD'nin sıvılaştırılmış gazının Avrupa pazarında Gazprom ile rekabet şansının zor olduğu bildiriliyor. Uzmanlar bu gazın, uzun vadeli anlaşmalarla gaz alan ülkeler için önem taşımadığını, şu an Gazprom'un Avrupa'ya sattığı gazda fiyatların 250-300 dolar arasında olduğunu vurguluyor. Avrupa'da fiyatlar gerilemesine rağmen, Rusya ve ABD'nin sevkiyattan geri adım atmamak için direndikleri vurgulanıyor.