Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesinin ne kadar olduğu belli oldu mu?

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte emeklileri yakından ilgilendiren konular da gündeme geldi. Şu an için en belirgin konu olan emekli ikramiyelerinin ne zaman ve ne kadar oranda yatacağı belli oldu mu sorusu epeyce bir araştırılmaya başlandı. Vatandaşların merak ettiği ikramiyeler yılda iki kez yatar. İlki Ramazan Bayramı'nda ikincisi ise Kurban Bayramı'nda yatacak. Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte emeklileri heyecan sardı. Merak içerisinde emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağını bekleyenler çeşitli araştırmalar yapmaya başladı.

Buna göre; emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar..