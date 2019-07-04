Enflasyon bir yılın en düşüğünde

Alınan önlemler ve atılan reform adımları haziranda enflasyonda sert düşüşü beraberinde getirdi. Enflasyon son bir yılın en düşük seviyesini gördü. Haziran ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 0.03 ile piyasa beklentisinin oldukça altında artış gösterdi. Yıllık enflasyon da 2.99 puan azalarak yüzde 18.71'den yüzde 15.72'ye geriledi. Böylece yıllık enflasyon son bir yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.







YILI HEDEFİN ALTINDA KAPATACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklanan rakamlarla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız."







EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GIDADA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 5.01, yurt içi üretici fiyatları yüzde 8.09 yükseldi. Haziranda ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2.65 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Söz konusu ayda en çok düşüş yüzde 1.65 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Gıdayı yüzde 1.57 ile giyim ve ayakkabı takip etti.

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 26.88 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 22.51 ile ev eşyası, yüzde 20.84 ile lokanta ve oteller ve yüzde 19.24 ile alkollü içecekler ve tütün izledi. Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 264'ünün fiyatlarında artış, 103'ünde ise düşüş görüldü.







İNDİRİM BEKLENTİSİ ARTTI



Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı

GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ BEKLİYORUZ

"Her ne kadar temmuz ayına dair baskı unsurları bulunuyor ve yıllık enflasyonda yükselişe neden olabilecek olsa da yıllık enflasyon oranının, kur ve petrol fiyatlarındaki destekleyici görünümün yanı sıra devam edecek baz etkisinin de katkısıyla, ağustos ayından itibaren tekrar düşüş trendine geri döneceği, hatta eylülekim döneminde tek haneli rakamların görülmesinin olası olduğuna dair öngörümüzü koruyoruz. lIımlı gelen haziran enflasyonu gelecek döneme ilişkin destekleyici unsurlar eşliğinde, TCMB'nin 25 Temmuz PPK toplantısında faiz indirim sürecine güçlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz."

Enflasyonda düşüş sürüyor

Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Süllü

100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

"Enflasyondaki düşüş seyri haziran ayında da devam etti. Böylelikle TÜFE sene başında gördüğü yüzde 20.3 seviyesinden yüzde 15.7 seviyesine çekilmiş oldu. Enflasyondaki düşüş seyrinin sürmesi beklenebilir lakin bazı enerji ve gıda gruplarına yapılan zamlar nedeniyle bu düşüşün etkisi sınırlı kalabilir. Fakat yine de sene başındaki sıkı ortamdan geldiğimiz noktaya bakıldığında Merkez Bankasından faiz indirim beklentileri artmış bulunuyor. Hali hazırda politika faizini yüzde 24 olarak tutan TCMB'den temmuz ayında 100 baz puan faiz indirimi bekleniyor."

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon mesajı

BORÇLANMADA FAİZ DÜŞÜŞÜ DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün açıkladığı 2024 vadeli eurobond ihracını 2.25 milyar dolar borçlanma ile tamamlarken, nihai getiri yüzde 6.45 oldu. Mart ayından bu yana ilk defa eurobond ihracına çıkan Hazine'nin 2024 vadeli dolar cinsi ihracında yüzde 6.65 olarak belirlenen ilk getiri beklentisi daha sonra yüzde 6.50 artı eksi 5 baz puana aşağı revize edildi. Nihai getiri ise yüzde 6.45 olarak belirlendi. Sekiz haftadır faizde sert düşüş yaşanırken Hazine'nin dolar cinsi tahvil getirilerinin benzer vadede ABD tahvilinden farkı 600 baz puandan 465 baz puana geriledi.