Hemşire ve polis maaşları ne kadar oldu? Hemşire ve polisler zamlı maaşlarını hangi tarihte alacak?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre memur maaşlarına da zam geldi. Haziran'da TÜFE aylık yüzde 0,03 yıllık yüzde 15,72 oldu. Açıklanan rakamlar sayesinde binlerce çalışan ve emekli memurun yüzü gülecek. Yılın ilk yarısında alınacak olan maaş zamları için geri sayım başladı. Vatandaşlar ne kadar oranda maaş zammı alacağını merak ederken aynı zamanda hangi tarihte olacağını da merak ediyor. Emekli maaşlarını SSK ve Bağ-Kur'dan alanlara yüzde 5 zam yapılacak. Memurlara ise yüzde 6 zam yapılacak. İşte hemşire ve polis maaşları ile ilgili tüm detaylar..

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 379 liradan 2 bin 522 liraya yükselecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri açıklanan enflasyon rakamlarının ardından yüzde 5 zam alacak. En düşük SSK emeklisi maaşı bin 181 TL 25 kuruş olacak. 2000 öncesi SSK emekli maaşı ise bin 982 TL 40 kuruş oldu.

Bağ-Kur emeklisi esnaf en düşük bin 690 TL alıyordu. Son zammın ardından bin 774.50 TL oldu. Bağ-Kur tarım emeklisi ise en düşük bin 189 TL 71 kuruş. 59.45 TL zam alacak olan Bağ-Kur emeklisi bin 248.45TL olacak.