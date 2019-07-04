İşten çıkarılan işçiler mahkemeye başvurdu

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ADANA'NIN Ceyhan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar tarafından işten çıkarılan 300 işçi 'işe iade, mesai ve kıdem tazminatı' davası açtı. Belediyenin zabıta müdürlüğünde 5 yıl görev yapan Mustafa Özkaya, "Belediye başkanı, avukatı aracılığıyla uzlaşmak ve indirime gitmemizi istemiş. Hem bizi işten çıkarıyor hem de uzlaşmaya gitmemizi istiyor. Bu nasıl bir zihniyet? Şu an benim alacağım 50 bin lira. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu. Sosyal medyadaki profiline Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını koyduğu gerekçesiyle işten çıkarılan Ayşe Dürüst ise, "Beni işe geri alsınlar diye mücadele etmiyorum. Onlar işçi çıkarma meselesine siyaseti karıştırdılar. Ruhsar Pekcan Kuruşumu onlara yedirmeyeceğim" dedi.