Nef'ten toplam 318 milyon lira tahvil ödemesi

Nef, dün itibarıyla 50 milyon TL tutarındaki tahvilin 7. kupon ödemesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Nef'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimizin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı sunulan 728 gün vadeli 50 milyon TL nominal değerli, 3 ayda bir değişken kupon ödemeli tahvilin (ISIN: TRSTIMGE1918) 7. kupon ödemesi 3 Temmuz 2019'da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tahvile ilişkin 2 Ekim 2019'da yapılacak kupon ödemesi faiz oranı yüzde 5,59 olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Nef açıklamasına göre, 4 yıldır tahvil piyasasında yer alan ve tahvil ihraç edebilen tek gayrimenkul şirketi olan Nef, bu hafta içerisinde gerçekleştirdiği kupon ödemesi ile toplam 318 milyon TL ödeme yapmış oldu.

Uluslararası bağımsız derecelendirme kuruluşu JCR tarafından sektördeki en yüksek kredi notu olan "A+" ile değerlendirilen Nef, son dönemde gerçekleştirdiği Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ortaklığı ve 407 milyon lira ödenmiş sermaye artışı ile dikkati çekmişti.

Şirket, ödenmiş sermayesini geçen yıl 52 milyon 390 bin liradan 459 milyon 174 liraya yükseltmiş ve bu artışla şirket öz kaynaklarını 1 milyar lira seviyesine çıkarmıştı.

"Nef Reserve Kandilli" ve "Nef Reserve Gölköy" için bina tamamlama sigortasını hayata geçirerek proje teslimini garanti altına alan Nef, böylece sektörde de bir ilki gerçekleştirmişti.