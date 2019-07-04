Son Dakika - Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Temmuz gram ve çeyrek altın güncel fiyatları…

Ülkemizde günlük olarak en çok araştırılan konu başlıkları arasında altın fiyatları da ilk sıralarda yer alır. Özellikle arama motoru Google'da sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabını araştırıyor. Her toplumun farklı kültürü vardır, bizim kültürümüzde de düğünlerde çeyrek altın bir numaralı hediye olarak dikkat çeker. Bu aşamada ülkemizde kuyumculardan en çok satın alınan altın türü, çeyrek altındır. 5 Temmuz altın fiyatları hakkındaki detaylı son dakika analizleri haberimizde.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altından sonra en çok tercih edilen gram altın, özellikle altın fiyatlarındaki değişimden sonra vatandaşların yeni gözdesi oldu. 5 Temmuz Cuma günü gram altın 255,82 TL'den alınırken 255,89 TL'den satılıyor.