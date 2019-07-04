Son dakika haber: Sigaraya zam geldi mi? Zamlı sigara fiyatları listesi 2019 ne kadar oldu? İşte 3 Temmuz sigara zammı güncel durum

Sigara ve bazı alkollü içeceklerde vergilerin arttırılmasının ardından konu ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edilmeye başladı. Son yapılan sigara zammı ile birlikte güncel fiyat listesi de yakından araştırılmaya başlandı. Yapılan ÖTV ve KDV değişikliklerinin sonucunda sigarada vergi 54 kuruş, birada 42 kuruş, rakıda 7.27 lira ve şarapta 58 kuruş artacak. Peki, 3 Temmuz 2019 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARAYA ZAM GELDİ! SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarında yapılan değişikliğin ardından güncel liste araştırılmaya başladı. Değişiklik 3 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Firmalar bu ÖTV artışını alkollü içki ve sigara fiyatlarına zam olarak yansıtabilecek.

İşte ayrıntılar;