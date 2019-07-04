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Son dakika haber: Sigaraya zam geldi mi? Zamlı listesi 2019 ne kadar oldu? İşte 3 Temmuz sigara zammı güncel durum

ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi sonrası birçok kişi konuyu yakından takip etmeye başladı. Sigaraya zam haberleri sonrası yeni fiyat listesi de en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. Yapılan değişiklik ile sigara başına 0.2676 liradan olan asgari maktu vergi 0,2895 liraya yükseltildi. Peki, 3 Temmuz 2019 sigaraya zam ile yeni fiyatlar nasıl oldu? İşte son dakika haberini tüm ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 4.7.2019 08:25 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 08:25
Son dakika haber: Sigaraya zam geldi mi? Zamlı sigara fiyatları listesi 2019 ne kadar oldu? İşte 3 Temmuz sigara zammı güncel durum

Sigara ve bazı alkollü içeceklerde vergilerin arttırılmasının ardından konu ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edilmeye başladı. Son yapılan sigara zammı ile birlikte güncel fiyat listesi de yakından araştırılmaya başlandı. Yapılan ÖTV ve KDV değişikliklerinin sonucunda sigarada vergi 54 kuruş, birada 42 kuruş, rakıda 7.27 lira ve şarapta 58 kuruş artacak. Peki, 3 Temmuz 2019 zamlı ne kadar oldu?

SİGARAYA ZAM GELDİ! SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarında yapılan değişikliğin ardından güncel liste araştırılmaya başladı. Değişiklik 3 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Firmalar bu ÖTV artışını alkollü içki ve sigara fiyatlarına zam olarak yansıtabilecek.

İşte ayrıntılar;

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Son dakika haber: Sigaraya zam geldi mi? Zamlı sigara fiyatları listesi 2019 ne kadar oldu? İşte 3 Temmuz sigara zammı güncel durum
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