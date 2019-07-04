Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika haberi: Yeni memur ve emekli zam oranı ne kadar oldu? Memura bir müjde daha! Aile yardımı...

Son Dakika haberi: Yeni memur ve emekli zam oranı ne kadar oldu? Memura bir müjde daha! Aile yardımı... Vatandaşa son dakika müjdesi geldi! Geçtiğimiz günlerde açıklanan eflasyon rakamları sonrasında memur zamları ne kadar oldu? sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyordu. Bu aşamada enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memurlara üç ayrı artış geldi. Memurlara maaş zammı ve farkın yanında ayrıca aile yardımı da arttı! 2 çocuk ve eş parası aylık 433.88 TL oldu. Emekli zam oranı ne kadar oldu? En düşük emekli maaş zammı hakkında son durum ne? Ayrıca haberimizde memur ve emeklinin yeni zamlı maaşlarını bulabilirsiniz. İşte son dakika haberinin detayları...