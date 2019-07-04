Son dakika haber: Zamlı sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam geldi mi? 3 Temmuz 2019 sigara zammı ne kadar oldu?

Sigara fiyatlarına yapılan zam ile ilgili son dakika araştırmaları vatandaşlar tarafından sürüyor. Yapılan değişikliği yakından takip eden bireyler, yeni fiyat listesini merakla araştırıyorlar. ÖTV ve KDV değişiklikleri sonrasında sigara fiyatları 0.54 kuruş, alkollü içeceklerde de türüne göre değişiklik gösteren bir zam oranı yapıldı. Bu gelişmelerle birlikte çok sayıda kişi 3 Temmuz 2019 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık

3 TEMMUZ 2019 ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarında yapılan değişikliğin ardından güncel liste araştırılmaya başladı. Değişiklik 3 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Firmalar bu ÖTV artışını alkollü içki ve sigara fiyatlarına zam olarak yansıtabilecek.

İşte detaylar;