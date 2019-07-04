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haber: Zamlı ne kadar? Sigaraya zam geldi mi? 3 Temmuz 2019 ne kadar oldu?

ile ilgili geçen haberi sonrası birçok kişiyi konuyla yakından ilgilenmeye başladı. Sigara fiyatlarında yaşanan değişikliklerin ardından vatandaşlar yeni fiyat listesini merakla araştırmaya başladılar. Yapılan ÖTV ve KDV değişiklikleri sonrasında, sigarada vergi 54 kuruş, alkollü meşrubatlarla da türüne göre değişiklik göstermek üzere artış yaşanacak. Bu açıklamanın ardından bireyler 3 Temmuz 2019 zamlı ne kadar oldu? Sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 4.7.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 11:38
Son dakika haber: Zamlı sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam geldi mi? 3 Temmuz 2019 sigara zammı ne kadar oldu?

Sigara fiyatlarına yapılan zam ile ilgili araştırmaları vatandaşlar tarafından sürüyor. Yapılan değişikliği yakından takip eden bireyler, yeni fiyat listesini merakla araştırıyorlar. ÖTV ve KDV değişiklikleri sonrasında 0.54 kuruş, alkollü içeceklerde de türüne göre değişiklik gösteren bir zam oranı yapıldı. Bu gelişmelerle birlikte çok sayıda kişi 3 Temmuz 2019 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık

3 TEMMUZ 2019 ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarında yapılan değişikliğin ardından güncel liste araştırılmaya başladı. Değişiklik 3 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Firmalar bu ÖTV artışını alkollü içki ve sigara fiyatlarına zam olarak yansıtabilecek.

İşte detaylar;

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Son dakika haber: Zamlı sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam geldi mi? 3 Temmuz 2019 sigara zammı ne kadar oldu?
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