1 günde 2.85 milyar dolar satıldı

Kur saldırısının ardından aldığı önlemlerle ekonomideki dengelenme sürecini başarıyla yürüten ve son dönemde başta enflasyon ve cari açık olmak üzere açıklanan verilerle güçlü toparlanma sinyalleri veren Türkiye, yatırımcılardan güven oyu aldı.Özellikle G20 zirvesi sonrası risk iştahının arttığı TL cinsi varlıklarla iyimser hava devam ederken, dolar dün 3 ay sonra ilk kez 5.60 TL'nin altına geriledi.Yerli yatırımcıların TL cinsi varlıklara ilgisi, döviz hesaplarında rekor çözülmeye neden oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre G20 Zirvesi sonrasındaki ilk iş gününde yerli yatırımcılar 2 milyar 850 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi.28 Haziran'da 216 milyar 794 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü 1 Temmuz'da 213 milyar 744 milyon dolara indi. Pazartesi günü bireysel yatırımcılar 157 milyon dolar satarken, şirketler ise 2 milyar 693 milyon dolarlık satış yaptı. Döviz hesaplarında 24 Haziran'dan bu yana yaşanan düşüş ise 3 milyar 378 milyar dolar oldu.Kur ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle, benzinin pompa fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) açıklamasına göre; "5 Temmuz tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 11 kurul/litre pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.

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