İnci Holding’ten Almanya’da yatırım

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Berlin merkezli, elektikli araçların paylaşımı konusunda çözüm sunan Alman teknoloji girişimi Chargery, İnci Holding'in stratejik yatırımcısı olduğu Vinci girişim sermayesi ve İsviçre merkezli Helvetia girişim sermayelerinden yatırım aldı. Elektrikli araç paylaşım alanındaki tek teknoloji tabanlı tam hizmet sağlayıcısı olan Chargery, birden fazla hizmet ve akıllı yazılımın birleşimi ile DriveNow ve SixtShare gibi elektrikli araç paylaşım filolarının daha verimli ve daha karlı bir şekilde çalıştırılmasını sağlıyor.Taşınabilir şarj istasyonlarını anlaşmalı olduğu elektrikli araç paylaşım filolarına ait araçların bulunduğu bölgeye ulaştıran, aynı zamanda temizlik ve bakım hizmetleri de veren Chargery'nin CEO'su ve kurucu ortağı Christian Lang, "Yatırım, hem mevcut hem de yeni müşterilere hizmet vermemiz için çözümlerimizi genişletmemize olanak sağlayacak" dedi.Vinci Yatırım Komitesi Başkanı Şelale Zaim Gorton, "2018'in son çeyreğinde girişim sermayesi olarak hayata geçirdiğimiz Vinci, yatırımlarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye, Almanya ve İngiltere olmak üzere, mobilite, tedarik zinciri, enerji yönetimi/depolama ve Endüstri 4.0 alanlarında erken aşama teknoloji şirketlerine yatırım yapma amacıyla çıktığımız yolda, Almanya'daki ilk yatırımımızı gerçekleştirdik. Paylaşımcı mobilite ve elektromobilite, önümüzdeki yıllarda büyüme potansiyeli en yüksek olan pazarlardan. Chargery de bu iki sektörün kesişiminde, elektrikli araç paylaşım filoları için tam hizmet sağlayıcı olarak konumlanıyor. Tecrübeli ekibe, teknolojik altyapıya ve güçlü pazar fırsatlarına sahip olan Chargery, yatırım stratejimize son derece uygun. Kurumsal kaynaklarımız ve deneyimimizle Chargery'e değer katacağımıza eminiz" dedi.