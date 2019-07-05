İstanbul’da son 5 yılın turizm rekoru

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Yılın ilk beş ayında 5.5 milyon turist ağırlayan İstanbul, son 5 yılın rekor turist sayısına ulaştı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle dünyanın turizm başkentlerinden olan İstanbul, bu yılın ilk beş ayında 5.5 milyon turist ağırlayarak son beş yılın en yüksek rekorunu kırdı. Turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11 arttı. İstanbul, turizmde 2019 yılında 15 milyon turist hedefine hız kesmeden ilerliyor" denildi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2019'un ilk 5 ayında yaklaşık 5.5 milyon turist ağırladık. Turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 11'lik bir artış yakaladık. En çok ziyaretçi Almanya'dan. Almanya'yı, İran ve Rusya takip ediyor. 15 milyon nüfusumuz var. 15 milyon turist ağırlamayı arzu ediyoruz. İstanbul yabancı turist sayısı bakımından şu anda Avrupa'da üçüncü, dünyada ilk 10'da" ifadesini kullandı. İstanbul'un birkaç saatlik uçuşla dünyanın yarısına ulaşma kabiliyeti olduğunu aktaran Yerlikaya, "Hedefimiz, tüm turizm başlıklarında ve ziyaretçi sayısında ilk 3'tür. Başaracağız inşallah" diye konuştu.