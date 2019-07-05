Müteahhit mağduru vatandaşa sözleşme fesih hakkı

BUGÜN NELER OLDU

Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda önemli değişiklikler öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla kentsel dönüşüm alanlarında maliklere, müteahhitten kaynaklı sorun yaşanması halinde sözleşme fesih hakkı getirildi. Kendiliğinden çöken binaların ve çevresindeki yapıların dönüşüm uygulamaları, maliklerin ve ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılabilecek. Tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması düzenlemesi, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yürürlükten kaldırılıyor. Metruk binaların ise gerekirse yıkılması için yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi. Kanunla, vatandaşlar aynı şehirde olmadan da gayrimenkul alım satımı yapabilecek. Şehir merkezlerinde yapılaşmamış parseller otoparka dönüştürülecek. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, "Kamu hizmet alanlarının yeteri kadar ayrılabilmesi için ortaklık payı ve kamu ortaklık payı birleştirilerek yüzde 45'e çıkarıldı" dedi. Kanunda caddeye cephesi olmayan tarım arazilerinde sera kurulmasının yolu açıldı. Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık 2019'a uzatılacak. Tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren 30 yılda 3 yıl aralıksız tarım dışı kullanılması halinde, satış işlemi iptal edilecek. Ödenen bedel faizsiz malike iade edilecek.