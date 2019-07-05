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, altın ticareti için Türkiye’ye geliyor

Giriş Tarihi: 5.7.2019
OECD, altın ticareti için Türkiye’ye geliyor
DOLAR üzerinden kurduğu küresel hakimeyeti kaybetmeye başlayan ABD, dolara rakip olan altında Türkiye'deki ticaretin sisteme uygunluğunu kontrol etmek için İstanbul'a geliyor. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, "ABD kendine tehdit gördüğü ülkeleri izlemeye alıyor. Türkiye bunlardan biri. S.Arabistan ve Dubai ticari ortağı olduğu için oradaki altın ticaretine ses çıkarmayan OECD bizim yolcu yanında 3 kilo altın getirilmesi talebimizi incelemek için salı günü İstanbul'a geliyor. Bu ticaret gerçekleşirse Türkiye'ye 4-5 milyar dolarlık altın girecek ve altın ithalatı azalacak. Biz 'madenden çıkan altın' değil 'hurda altın ticareti' kozumuzu kullanacağız" diye konuştu. İhracatın bu yıl yüzde 35 arttığını belirten Kamar, takıya 4 taksit uygulamasının da sektörü rahatlattığını kaydetti.
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OECD, altın ticareti için Türkiye’ye geliyor
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