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Son Dakika | Merakla beklenen yeni memur ve emekli zam oranı ne kadar oldu? Memura ikinci müjde; aile yardımı...

Vatandaşlara son dakika müjdeleri peş peşe geliyor! Geçtiğimiz günlerde açıklanan eflasyon rakamları sonrasında memur zamları ne kadar oldu? sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyordu. Bu aşamada enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memurlara üç ayrı artış geldi. Memurlara maaş zammı ve farkın yanında ayrıca aile yardımı da arttı! 2 çocuk ve eş parası aylık 433.88 TL oldu. Emekli zam oranı ne kadar oldu? En düşük emekli maaş zammı hakkında son durum ne? Ayrıca haberimizde memur ve emeklinin yeni zamlı maaşlarını bulabilirsiniz. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 5.7.2019 08:30 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 08:30
Son Dakika | Merakla beklenen yeni memur ve emekli zam oranı ne kadar oldu? Memura ikinci müjde; aile yardımı...

Ülkemizde ekonomi konusunda en bilinçli yazarlar arasında yer alan , bu sabahki yazısında zamlı memur maaşları ne kadar, en düşük ? soruları yanıtladı. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte vatandaşlara yansıyacak yeni zamlar konusundaki net rakamları derledik. Zamların oranı Temmuz ayında %6.01'e ulaştı. Zamların yanında memurların aile yardımı da arttı. En düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya yükseldi. En düşük ne kadar oldu? Son dakika ayrıntıları haberimizde...

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Son Dakika | Merakla beklenen yeni memur ve emekli zam oranı ne kadar oldu? Memura ikinci müjde; aile yardımı...
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