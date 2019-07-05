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Turistlerden 'ya yoğun ilgi

2 yıl öncesine kadar azalan yabancı turist nedeniyle zor durumda kalan , yeniden eski günlerine dönüyor. Avrupalı turist tam olarak Kapalıçarşı’ya dönüş yapmasa da Uzakdoğulu ve Ortadoğulu turistte gözle görülür bir artış var. Çarşı esnafı, işlerinin arttığını söylerken, daha fazla para harcayan turistin geçmişte olduğu gibi İstanbul’u yeniden tercih etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 5.7.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 10:45
Turistlerden Kapalıçarşı'ya yoğun ilgi

Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden , 2019'la birlikte eski günlerine dönüş sinyalleri vermeye başladı. 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye'ye gelen turist sayısında yaşanan düşüşten en çok İstanbul'un kalbindeki Kapalıçarşı etkilenmişti. Dev cruise gemileriyle İstanbul'a turistin yok denecek kadar az gelmesi de Çarşı'yı zor durumda bırakmıştı. Gemiler tam olarak İstanbul'u rotalarına almış olmasa da, artan turist sayısı Kapalıçarşı'da hareketliliğin artmasını sağladı. Özellikle Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan gelen turistlerin ilk tercihi Kapalıçarşı olurken, Avrupalı turistin de az da olsa Çarşı'ya yeniden gelmeye başladı. Haftaiçi öğlen saatlerinde gittiğimiz Kapalıçarşı 2 yıl öncesine göre çok daha hareketli. Konuştuğumuz çarşı esnafı da durumdan memnun. Özellikle kuyumculara Orta Doğulu turistin ilgisi büyük.

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Turistlerden Kapalıçarşı'ya yoğun ilgi
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