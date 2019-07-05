Turistlerden Kapalıçarşı'ya yoğun ilgi

Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden Kapalıçarşı, 2019'la birlikte eski günlerine dönüş sinyalleri vermeye başladı. 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye'ye gelen turist sayısında yaşanan düşüşten en çok İstanbul'un kalbindeki Kapalıçarşı etkilenmişti. Dev cruise gemileriyle İstanbul'a turistin yok denecek kadar az gelmesi de Çarşı'yı zor durumda bırakmıştı. Gemiler tam olarak İstanbul'u rotalarına almış olmasa da, artan turist sayısı Kapalıçarşı'da hareketliliğin artmasını sağladı. Özellikle Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan gelen turistlerin ilk tercihi Kapalıçarşı olurken, Avrupalı turistin de az da olsa Çarşı'ya yeniden gelmeye başladı. Haftaiçi öğlen saatlerinde gittiğimiz Kapalıçarşı 2 yıl öncesine göre çok daha hareketli. Konuştuğumuz çarşı esnafı da durumdan memnun. Özellikle kuyumculara Orta Doğulu turistin ilgisi büyük.